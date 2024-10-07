Запрет мобильных телефонов в школах не нарушает права учащихся

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Запрет на пользование мобильными телефонами в школах не нарушает права учащихся. Такое решение приняла 7 октября большинством голосов Комиссия по правам человека РК, повторно рассмотрев вопрос о законности действий учителей, которые собирают мобильные телефоны учеников перед началом занятий. Таким образом, комиссия изменила своё решение, принятое в 2014 году. Тогда она постановила, что запрет на использование мобильных устройств в школах является нарушением прав человека. Между тем, школы руководствовались внутренними правилами, объясняя запрет тем, что использование мобильных телефонов мешает работе учителей. Комиссия учла, что аналогичный запрет действует в других странах. В марте прошлого года старшеклассник из провинции Чолла-Намдо подал в комиссию петицию, утверждая, что запрет на использование мобильных телефонов даже во время перерывов между уроками и на обед, установленный администрацией школы, является нарушением прав человека. Однако комиссия не поддержала школьника.