Юн Сок Ёль: РК будет участвовать в совместных учениях с АСЕАН

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РК будет активно участвовать в совместных учениях, проводимых странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и углублять с ними сотрудничество в оборонной промышленности». Об этом президент РК Юн Сок Ёль заявил 8 октября в письменном интервью сингапурской газете The Straits Times. Он особо отметил необходимость активизации контактов между министерствами обороны стран-членов АСЕАН. Глава государства назвал цифровые технологии, экологию и энергетику основными сферами сотрудничества РК со странами АСЕАН. Он пообещал способствовать тому, чтобы именно АСЕАН возглавила эпоху четвёртой промышленной революции, подчеркнув, что РК станет ключевым партнёром, поддерживающим цифровую трансформацию АСЕАН. Южнокорейские лидер отметил, что соглашения о свободной торговле между странами-членами АСЕАН и их партнёрами должны выйти за пределы обычной торговли. Они должны охватить сферу безопасности, чтобы страны региона могли совместно реагировать на быстро меняющуюся международную обстановку.