РК и Сингапур будут сотрудничать в экономике

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РК и Сингапур активизируют сотрудничество в экономике, в том числе, в различных секторах цепочек поставок, энергетики, биотехнологий и цифровых технологий. Соответствующая договорённость достигнута в ходе переговоров, которые провели 8 октября в Сингапуре президент РК Юн Сок Ёль и премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Они обсудили повышение устойчивости критически важных секторов экономики на основе соглашения о партнёрстве в цепочках поставок, подписанного между двумя странами в рамках саммита. Как отметил южнокорейской лидер, выступая на пресс-конференции по итогам саммита, сотрудничество в цепочках поставок стратегических товаров и энергии поможет решению проблем в мировой экономике. Две страны подписали также меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сжиженного природного газа. Кроме того, подписано соглашение о взаимной выдаче преступников. В ходе саммита Юн Сок Ёль и Лоуренс Вонг обсудили вопросы региональной безопасности и договорились поддерживать друг друга на предстоящем саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Лаосе в конце этой недели.