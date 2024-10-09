РК будет включена в мировой индекс гособлигаций WGBI

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С ноября 2025 года РК будет включена в мировой индекс государственных облигаций (WGBI). Решение было принято спустя два года после того, как в сентябре 2022 года РК получила статус страны под наблюдением и второй уровень доступности рынка,- сообщил провайдер индексов FTSE Russell. Ожидается, что, благодаря включению в индекс, РК сможет привлечь до 90 триллионов вон (67 млрд долларов) иностранных инвестиций. Эксперты позитивно оценивают реформы южнокорейского рынка, в числе которых продление времени торгов национальной валютой, разрешение операций с иностранной валютой через третьих лиц и создание системы расчётов с участием Euroclear Bank и Clearstream, что облегчает доступ иностранных инвесторов к рынку государственных облигаций. Министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок приветствовал решение FTSE Russell, отметив, что оно отражает доверие мировых инвесторов к экономической политике РК. На данный момент среди ведущих экономик мира по номинальному ВВП в индекс не включены только РК и Индия, которая присоединится к FTSE с сентября 2025 года.