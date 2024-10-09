Надзорные органы возьмут под контроль ситуацию вокруг компании Korea Zinc

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Комитет финансового контроля РК приступил к проверке по факту недобросовестной конкуренции в процессе выкупа акций южнокорейской компании Korea Zinc. Об этом заявил 8 октября глава ведомства Ли Бок Хён в ходе еженедельного собрания руководящего состава комитета. По его словам, данная проверка направлена на устранение опасений по поводу недобросовестных действий, направленных на воспрепятствование публичным предложениям о покупке акций Korea Zinc противоположной стороной. Выявленные правонарушения повлекут за собой строгие правовые последствия, - подчеркнул он. В настоящее время продолжается борьба за контроль над компанией Korea Zinc между её главным директором Чхве Юн Бомом, её главным акционером Youngpoong и крупнейшим в Азии частным инвестиционным фондом MBK Partners. Стороны повышают публичные цены для приобретения большего количества акций с целью получения контроля над компанией Korea Zinc.