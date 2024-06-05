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Корея: Юг-Север

КНДР полностью закрывает пути сообщения с Югом

Write: 2024-10-09 11:56:10Update: 2024-10-09 14:32:16

КНДР полностью закрывает пути сообщения с Югом

Photo : YONHAP News

С 9 октября КНДР закрывает пути сообщения с Югом. Об этом сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на заявление Генерального штаба Корейской народной армии. Дороги и железнодорожные пути, соединяющие Север и Юг, будут демонтированы, а на границе начнётся строительство мощных оборонительных сооружений, - говорится в сообщении. КНДР позиционирует данный шаг как меру по защите своей безопасности и сдерживанию войны в условиях нарастающей напряжённости на Корейском полуострове. По словам представителя Генштаба КНДР, решение об укреплении южной границы принято в ответ на военные учения РК и регулярное появление американских стратегических вооружений в регионе. В заявлении утверждается, что военные действия и угрозы, исходящие от США и РК, достигли беспрецедентного уровня, что вынуждает Пхеньян принимать жёсткие и решительные меры для обеспечения безопасности государства. КНДР подчёркивает серьёзность текущей ситуации на Корейском полуострове и намерена предпринимать дальнейшие шаги для защиты своих интересов. 
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