Спрос на электроэнергию в сентябре вырос в РК на 6%

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Спрос на электроэнергию в сентябре составил 78 ГВт, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сентябрь обычно характеризуется снижением температуры, однако в этом году синоптики зафиксировали аномально жаркую погоду для данного сезона. Средняя минимальная температура по стране составила +20,9°C, что стало самым высоким показателем с начала наблюдений в 1973 году. Средняя максимальная температура достигла +29,6°C, что также близко к рекордному показателю. Повышенное потребление электроэнергии и отсутствие летних скидок на тарифы привели к увеличению счетов за электричество в сентябре. Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO) отмечает, что уровень тарифов на электричество для населения в РК остаётся ниже, чем в большинстве развитых стран. Однако этого недостаточно для покрытия затрат на производство электроэнергии, что является одной из причин частого повышения цен.