Канцелярия премьер-министра проверит работу НОК

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9 октября отдел по контролю за исполнением государственных обязанностей при Канцелярии премьер-министра РК начал проверку в отношении Олимпийского комитета РК на наличие возможных нарушений, связанных с его деятельностью. Данный отдел отвечает за соблюдение служебной дисциплины в правительственных и общественных учреждениях, а также в подведомственных организациях. В зависимости от результатов проверки, дело может быть передано правоохранительным органам для дальнейшего расследования. Министерство культуры, спорта и туризма РК обратилось в Комитет по аудиту и инспекциям с просьбой провести проверку Олимпийского комитета по факту необоснованного распределения контрактов и неэффективного использования бюджетных средств. В мае этого года министерство также направило запрос в прокуратуру в связи с подозрениями в сговоре между руководством Олимпийского комитета и подрядными компаниями при заключении контрактов на обслуживание объектов государственного тренировочного центра в Чинчхоне провинции Чхунчхон-Пукто.