Роман Пак Кён Ни «Земля» переведён на японский язык

В Японии перевели роман южнокорейской писательницы Пак Кён Ни «Земля» в 20 томах. Как сообщили в издательстве Kuon Publishing, перевод романа занял восемь лет. В проекте приняли участие два специалиста по корейской литературе: Ёсикава Наги, получивший докторскую степень по корейской современной литературе в Университете Инха, и Симидзу Тисако, бывшая журналистка и переводчица корейских произведений. Особенностью японского издания является то, что диалектные выражения были заменены стандартными фразами из японского языка, а имена персонажей переведены с использованием китайских иероглифов, чтобы облегчить их восприятие японскими читателями. Каждый том имеет закладки с описанием ключевых персонажей, а также содержит примечания и комментарии переводчиков для лучшего понимания текста. Издательство Kuon Publishing планирует провести презентацию перевода 19 октября в Тхонёне провинции Кёнсан-Намдо, где захоронена писательница Пак Кён Ни.