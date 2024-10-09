Премьер-министр РК призвал развивать Хангыль

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Премьер-министр РК Хан Док Су призвал развивать корейскую письменность Хангыль, признанную культурным наследием человечества. Выступая 9 октября на торжественной церемонии по случаю Дня корейской письменности Хангыль, Хан Док Су выразил обеспокоенность по поводу невнимания к корейскому языку, злоупотребления заимствованными словами и распространения новых сокращений. Правительство уже работает над проектом замены иностранных слов в медиа-пространстве на простые корейские аналоги. Премьер-министр отметил, что уникальная научная структура Хангыля делает его подходящим для использования в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В этой связи правительство активно работает над созданием высококачественных лингвистических корпусов корейского языка и поддерживает разработку технологий ИИ в РК. Хан Док Су пообещал поддержать образовательные программы, чтобы помочь большему числу людей по всему миру изучать корейский язык.