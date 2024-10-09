Юн Сок Ёль: Мир обеспечит прогресс в межкорейском объединении

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Мир на Корейском полуострове, в Индо-Тихоокеанском регионе и во всём мире может стать революционным достижением после реализации свободного межкорейского объединения. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 9 октября в Сингапуре с лекцией на тему «Видение объединения Корейского полуострова ради свободы, мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе». Лекция состоялась в рамках программы Singapore Lecture, организованной Институтом исследований Юго-Восточной Азии при поддержке МИД Сингапура. Южнокорейский лидер отметил, что усилия по установлению мира и доверия между государствами и регионами будут резко активизированы по мере устранения ядерной угрозы Северной Кореи и стабилизации глобального режима нераспространения. Объединённая Корея, как ожидается, внесёт вклад в свободу и права человека в регионе и во всём мире. Единая Корея обеспечит мощный импульс экономическому развитию и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе, открыв огромный рынок, соединяющий Тихий океан с Евразией. Юн Сок Ёль впервые объяснил международное значение своей Доктрины объединения, провозглашённой 15 августа 2024 года, в контексте глобальной солидарности.