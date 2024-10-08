Президент РК прибыл в Лаос для участия в заседаниях АСЕАН

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9 октября президент РК Юн Сок Ёль прибыл в Лаос для участия в серии ежегодных мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это последний пункт в программе шестидневной поездки южнокорейского лидера по Юго-Восточной Азии, в ходе которой он уже посетил Филиппины и Сингапур. 10 октября Юн Сок Ёль примет участие в саммите РК-АСЕАН, в ходе которого будет объявлено о повышении отношений Сеула с региональным блоком до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства. В ходе саммита будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в таких областях как безопасность, экономика, технологии, кибербезопасность и чистая энергия. Затем президент РК примет участие в саммите АСЕАН и трёх партнёров по диалогу (АСЕАН плюс три). Японию будет представлять премьер-министр Сигэру Исиба, а Китай - премьер Госсовета Ли Цян. В тот же день состоится первая двусторонняя встреча Юн Сок Ёля с Сигэру Исибой, занявшим пост премьер-министра Японии на прошлой неделе. Запланированы также двусторонние встречи южнокорейского лидера с главами Лаоса, Вьетнама, Таиланда, Канады и Австралии. 11 октября состоится Восточноазиатский саммит с участием АСЕАН и восьми стран-партнёров – РК, США, России, Китая, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Индии. США будет представлять госсекретарь Энтони Блинкен, а Россию - министр иностранных дел Сергей Лавров.