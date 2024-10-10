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Несмотря на стабильный экспорт, экономический рост в РК остаётся вялым из-за низкого внутреннего спроса. Об этом говорится в октябрьском отчёте Корейского института развития (KDI). Внутренний спрос остаётся низким 11 месяцев подряд, с декабря прошлого года. Так, в августе этого года розничные продажи продемонстрировали снижение в годовом исчислении по большинству позиций, включая легковые автомобили, бытовую технику и одежду. Несущественно растёт лишь спрос на продукты питания. При этом рост цен резко замедлился: в прошлом месяце уровень потребительской инфляции составил 1,6%. Показатели строительной отрасли далеки от положительных. В августе строительное производство сократилось на 9% в годовом исчислении. По мнению экспертов KDI, в ближайшие месяцы экономическая неопределённость будет расти, поскольку мировые цены на нефть, которые имели тенденцию к снижению, возобновили рост из-за эскалации геополитического кризиса на Ближнем Востоке.