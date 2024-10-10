РК и АСЕАН повысили уровень отношений

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Отношения между РК и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) повышены до уровня «всеобъемлющего стратегического партнёрства». Это максимальный уровень отношений, которые АСЕАН может установить со страной-партнёром по диалогу. Соответствующее решение было принято на саммите РК-АСЕАН, который состоялся 10 октября во Вьентьяне. Это первое повышение уровня отношений между сторонами после того, как в 2010 году они сформировали «стратегическое партнёрство», то есть, отношения более низкого уровня. РК является шестым партнёром по диалогу, имеющим с АСЕАН связи самого высокого уровня после США, Китая, Японии, Австралии и Индии. «Как партнёры для общего процветания, мы будем добиваться всестороннего сотрудничества, охватывающего широкий спектр областей»,- отметил южнокорейский лидер, выступая на саммите. Стороны договорились организовать встречу министров обороны РК и АСЕАН, расширить сотрудничество в областях морской безопасности и оборонной промышленности. Они также взяли на себя обязательство развивать сотрудничество в ключевых областях, включая торговлю и инвестиции, цифровые технологии, кибербезопасность, чистую энергию и цепочки поставок, а также передовые технологии, такие как электромобили, искусственный интеллект и аккумуляторы. РК и АСЕАН договорились обновить соглашение о свободной торговле, подписанное в 2007 году, чтобы лучше отразить меняющуюся деловую среду.