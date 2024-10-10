Главы РК и Японии договорились развивать двусторонние связи

Photo : YONHAP News

10 октября во Вьентьяне состоялась первая личная встреча президента РК Юн Сок Ёля и нового премьер-министра Японии Сигэру Исибы. Лидеры двух стран договорились развивать позитивный импульс улучшения отношений между двумя странами посредством тесного общения. Они встретились на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) через девять дней после того, как Исиба занял пост премьер-министра Японии. «Я надеюсь продолжить строить и укреплять отношения между РК и Японией посредством активного и тесного общения, включая челночную дипломатию, как я делал это с прежним японским лидером Фумио Кисидой»,- сказал Юн Сок Ёль. Он пообещал использовать предстоящую 60-ю годовщину нормализации отношений между Сеулом и Токио как возможность для дальнейшего развития двусторонних отношений. Со своей стороны, Сигэру Исиба выразил желание развивать отношения, фундамент которых заложен Кисидой, и тесно сотрудничать с РК посредством челночной дипломатии. «В сегодняшней стратегической обстановке тесное сотрудничество между Сеулом и Токио имеет решающее значение для региональной стабильности и мира»,- сказал Исиба. Он также подчеркнул важность постоянных обменов между людьми, пообещав приложить дипломатические усилия, чтобы достойно отметить предстоящую годовщину нормализации отношений.