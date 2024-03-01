Писательнице Хан Ган присуждена Нобелевская премия по литературе

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10 октября Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе за 2024 год. Награду присудили 53-летней южнокорейской писательнице Хан Ган, отметив её «насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни». Хан Ган «обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мёртвыми. И в поэтическом, и в экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе»,- говорится в заявлении. Хан Ган - стала первым южнокорейским автором и первой женщиной из Азии, удостоенной Нобелевской премии по литературе. Она – второй лауреат Нобелевской премии из РК после бывшего президента страны Ким Дэ Чжуна, который был удостоен премии мира в 2000 году. Денежный эквивалент Нобелевской премии — 11 млн шведских крон, что чуть больше 1 млн долларов. Церемонии вручения Нобелевских премий в различных областях проходят в Стокгольме ежегодно, 10 декабря, в годовщину смерти основателя премии, шведского учёного и бизнесмена Альфреда Нобеля. В 2016 году Хан Ган стала первой из южнокорейских писателей, которая получила Международную Букеровскую премию за роман «Вегетарианка».