Банк Кореи впервые за три года снизил учётную ставку

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11 октября Банк Кореи снизил учётную ставку на 0,25% до 3,25%. Первое снижение ставки с августа 2021 года продемонстрировало изменение денежно-кредитной политики страны на фоне снижения инфляции и признаков стабилизации рынка недвижимости. Решение Банка Кореи было предсказано большинством экспертов, которые отмечали, что после снижения инфляции в сентябре до 1,6%, то есть, ниже целевого показателя в 2%, дальнейшее сохранение высокой учётной ставки нецелесообразно. С апреля 2022 по январь 2023 года учётная ставка повышалась семь раз, после чего оставалась на уровне 3,5%. Её снижение откладывалось из-за опасений стимулировать рост долгов домохозяйств и поставить под угрозу финансовую стабильность. На фоне ряда мер по ограничению долгов домохозяйств рост цен на жильё продемонстрировал признаки замедления. Одновременно Банк Кореи снизил прогноз инфляции на этот год с 2,6% до 2,5%. Прогнозируется, что экспорт увеличится на 6,9%, что выше предыдущей оценки 5,1%.