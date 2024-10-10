Каждый четвёртый американец за ядерное вооружение РК

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68% американцев, принявших участие в опросе «Как Америка относится к Корейскому полуострову», дали положительный ответ на вопрос о том, отвечает ли альянс Сеула и Вашингтона интересам национальной безопасности США. Опрос проводился агентством по изучению общественного мнения YouGov по заказу Корейско-американского экономического института с 3 по 13 сентября среди 1.184 взрослых американцев. Что касается присутствия вооружённых сил США в РК, то 55% респондентов высказалось за его сохранение в нынешних размерах, 13% за его сокращение, 9% за расширение и 4% за вывод. 68% опрошенных считают, что торговля с РК выгодна США. Странами, которые являются наиболее серьёзной дипломатической проблемой для США, 58% опрошенных назвали Китай, 56% Россию, 29% Северную Корею, 27% Иран и 20% Израиль. 24% респондентов высказались за ядерное вооружение РК, а 48% были против. Погрешность при обработке данных может составить ±3,22% при уровне достоверности 95%.