Президент РК поздравил Хан Ган с Нобелевской премией

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Присуждение писательнице Хан Ган Нобелевской премии по литературе - «великое достижение в истории корейской литературы и национального благосостояния, которому радуется весь народ». Об этом написал в своих аккаунтах в социальных сетях президент РК Юн Сок Ёль, находящийся в Лаосе для участия в ежегодных мероприятиях по линии АСЕАН. «Я выражаю своё уважение автору, поднявшему ценность корейской литературы»,- отметил глава государства. Он напомнил, что причиной выбора Нобелевским комитетом южнокорейской писательницы стала «сильная поэтическая проза, которая раскрывает проблему хрупкости человеческой жизни, противостоящей исторической травме», что тем самым автору удалось «сублимировать болезненные раны нашей современной истории в великие литературные произведения». Он пожелал автору «и впредь получать обширное признание и любовь читателей всего мира благодаря своими превосходным произведениям».