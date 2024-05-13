Артиллерия КНДР на границе приведена в боевую готовность

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12 октября артиллерийским подразделениям Северной Кореи, размещённым вдоль межкорейской границы, отдан приказ находиться в состоянии полной боевой готовности. Как отмечается в заявлении генерального штаба Корейской народной армии, опубликованном вечером 13 октября агентством ЦТАК, приказ находиться в состоянии, предусмотренном законами военного времени, отдан восьми артиллерийским бригадам, расположенным вдоль границы с Югом, и постам противовоздушной обороны в Пхеньяне. «Мы неоднократно предупреждали, что будем действовать по нашему усмотрению, считая любые вновь замеченные беспилотники принадлежащими РК и считая это объявлением войны»,- говорится в отдельном заявлении от имени представителя северокорейского министерства обороны. 11 октября Северная Корея заявила, что трижды с начала этого месяца в ночном небе над Пхеньяном были обнаружены южнокорейские беспилотные летательные аппараты с пропагандистскими листовками, пригрозив применить силу, если подобные полёты повторятся. В опубликованном 12 октября заявлении заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон говорится, что «Южную Корею ждёт ужасная катастрофа, если беспилотники снова полетят на Север». В заявлении содержится призыв к южнокорейским военным принять меры для предотвращения повторных нарушений воздушного пространства Северной Кореи.