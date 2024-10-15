Причинение вреда жителям РК будет означать конец режима КНДР

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Попытка причинить вред южнокорейскому народу будет означать «конец режима» Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении министерства обороны РК, опубликованном 13 октября. Оно стало ответом на заявление заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК Ким Ё Чжон, в котором она пригрозила «ужасной катастрофой, если южнокорейские беспилотники снова полетят на Север». «Замечания Ким Ё Чжон отражают лицемерное поведение Севера, который продолжает провокации, прибегая к вульгарной и мелочной тактике, например, к запуску воздушных шаров, наполненных мусором»,- говорится в заявлении южнокорейского военного ведомства. В нём Сеул обвинил Пхеньян в перекладывании вины на южнокорейских активистов, рассылающих антипхеньянские листовки, чтобы компенсировать свои «продолжающиеся неудачи» в управлении государственными делами, включая неудачные запуски военных спутников-шпионов. Заявление Ким Ё Чжон названо «типичной уловкой» Севера, чтобы разжечь внутреннюю вражду среди южнокорейцев. «Власти Северной Кореи должны начать с прекращения позорных для мирового сообщества запусков мусорных шаров, а не пугаться всего лишь одной капли «листовок с дронов», которые невозможно идентифицировать». Север, в свою очередь, уже вторгался в воздушное пространство Юга более десяти раз,- говорится в заявлении минобороны РК. Министр обороны РК Ким Ён Хён изначально отрицал, что военные отправляли какие-либо беспилотники через границу, но Объединенный комитет начальников штабов вооружённых сил РК позже заявил, что не может подтвердить, соответствуют ли заявления Севера действительности.