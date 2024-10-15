Экспорт продукции ICT растёт 11-й месяц подряд

Photo : YONHAP News

Экспорт продукции южнокорейского сектора информационно-коммуникационных технологий (ICT) составил в сентябре этого года 22 млрд 360 млн долларов, увеличившись на 36,3% в годовом исчислении. Рост продолжается одиннадцатый месяц подряд,- сообщили 14 октября в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. Экспорт полупроводников вырос за указанный период на 60,7%, мобильных телефонов на 25,1%, компьютеров и периферийных устройств на 104,8%. Одновременно экспорт дисплеев сократился на 5,1%, а коммуникационного оборудования на 28,7%. Совокупные поставки в Китай и Гонконг возросли на 22,6%, в США на 39,9%, в Евросоюз на 11,3%, во Вьетнам на 8,7%, в Евросоюз на 11,3%, в Японию на 2,3%. Импорт продукции ICT составил в прошлом месяце 12 млрд 480 млн долларов, увеличившись на 15,9% в годовом исчислении. Профицит торгового баланса в данном секторе составил 9 млрд 880 млн долларов.