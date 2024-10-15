KEPCO: Повышение тарифов необходимо для устойчивости отрасли

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Повышение тарифов на электроэнергию необходимо для поддержания инвестиций в основные мощности и обеспечения устойчивости отрасли. Об этом заявил президент Корейской электроэнергетической корпорации (KEPCO) Ким Дон Чхоль в ходе состоявшейся 14 октября парламентской проверки работы корпорации. Он особо подчеркнул необходимость укрепления энергосистемы для поддержания инновационного роста ключевых отраслей, включая искусственный интеллект и полупроводники. Ранее KEPCO сообщила о совокупном убытке в размере 43 трлн вон (31 млрд 700 млн долларов) за период с 2021 по 2023 год, поскольку корпорация не могла повысить тарифы на электроэнергию, чтобы покрыть расходы на топливо в условиях пандемии COVID-19 и растущей инфляции. По состоянию на конец июня долг корпорации составил 202 трлн 990 млрд вон (149 млрд 565 млн долларов), что на 440 млрд вон (324 млн долларов) больше, чем в конце прошлого года. В этой связи необходимо отражать в счетах производственные затраты, чтобы способствовать росту энергетической отрасли,- отметил Ким Дон Чхоль.