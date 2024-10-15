Realmeter: Рейтинг президента РК снизился до минимума

Photo : YONHAP News

Рейтинг президента РК Юн Сок Ёля опустился до самого низкого уровня с момента его вступления в должность в 2022 году. Лишь 25,8% граждан РК положительно оценивают его работу на посту главы государства. 71,3% южнокорейцев оценивают деятельность президента отрицательно. Таковы результаты опроса 2.009 взрослых жителей страны, проведённого с 7 по 11 октября агентством Realmeter. Положительная оценка сократилась на 2,1%, а отрицательная выросла на 3,2% по сравнению с предыдущей неделей. Погрешность при обработке данных может составить ±2,2% при уровне достоверности 95%. По результатам отдельного опроса 1.001 взрослого жителя страны, проведённого 10-11 октября, рейтинг правящей партии Сила народа составил 30,8%, а крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро 43,9%. Правящая партия потеряла 1,9%, а оппозиционная приобрела 1,5% голосов по сравнению с предыдущим опросом. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Дополнительная информация представлена на веб-сайте национального комитета по изучению общественного мнения.