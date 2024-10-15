Президент РК и лидер правящей партии встретятся на следующей неделе

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Президент РК Юн Сок Ёль и лидер правящей партии Сила народа Хан Дон Хун встретятся в начале следующей недели. Как сообщили источники в правящей партии, в ходе встречи, которая пройдёт сразу после дополнительных выборов, назначенных на 16 октября, будут обсуждаться различные вопросы, влияющие на политическую ситуацию в стране. Хан Дон Хун попросил главу государства о личной встрече во время ужина, который Юн Сок Ёль устроил ранее для руководства правящей партии. Хан Дон Хун дал понять, что он намерен обсудить с президентом вопросы, связанные с первой леди, включая её предполагаемую причастность к махинациям с акциями и вмешательство в парламентские выборы, состоявшиеся в апреле. На прошлой неделе он поднял вопрос о необходимости перестановок в президентской администрации, чтобы развеять общественные опасения по поводу первой леди, а также призвал прокуратуру расследовать обвинения в махинациях с акциями.