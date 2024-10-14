Москва призывает Сеул избегать провокаций

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Южнокорейские власти должны серьёзно отнестись к предупреждениям Пхеньяна и прекратить провокационные действия, которые усугубляют напряжённость и могут привести к реальным вооружённым столкновениям. Об этом заявила 14 октября на пресс-конференции в Москве представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя сообщения Северной Кореи о том, что 3, 9 и 10 октября над Пхеньяном были замечены южнокорейские беспилотные летательные аппараты с антисеверокорейскими пропагандистскими листовками. Такие действия являются нарушением суверенитета Северной Кореи и вмешательством в её внутренние дела,- заявила Мария Захарова. «Распространение Южной Кореей концепции слияния двух Корей путём навязывания псевдолиберальных ценностей и расширения «свобод» представляет собой угрозу безопасности, в первую очередь, для её собственных граждан»,- добавила она. Ранее министр обороны РК Ким Ён Хён заявил, что не может подтвердить сообщения Северной Кореи о беспилотниках.