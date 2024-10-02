В сентябре в РК упали экспортные и импортные цены

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Одновременное снижение в сентябре курса доллара по отношению к корейской воне и мировых цен на нефть привело к снижению экспортных и импортных цен в РК. По данным Банка Кореи, опубликованным 15 октября, экспортные цены в пересчёте на национальную валюту снизились в прошлом месяце на 2,3% по сравнению с августом. Средний курс национальной валюты составил в сентябре 1334,82 воны за доллар, снизившись на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Экспортные цены на промышленные товары понизились на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Снизились также цены на уголь, нефтепродукты, химическую продукцию, компьютеры, электронику и оптические устройства. Между тем, экспортные цены на продукцию сельского хозяйства и рыболовства выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Импортные цены упали на 2,2% по сравнению с августом. Это произошло в значительной степени из-за снижения цен на Дубайскую нефть за тот же период в среднем на 5,3%, а в годовом исчислении - на 21,2%.