14 районов РК объявлены особыми зонами бедствия

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15 октября президент РК Юн Сок Ёль объявил особыми зонами бедствия 14 районов на юге страны, которым недавние ливни нанесли серьёзный ущерб. Это район Чхильсансобу-дон города Кимхэ и район Ундон-1-дон города Чханвона провинции Кёнсан-Намдо, деревня Ёнсан-мён и волость Чанхын-ып уезда Чанхын-гун, деревни Чакчхон-мён, Кундон-мён и Пёнён-мён уезда Канчжин-гун, деревни Кегок-мён, Хвансан-мён, Сани-мён, Хвавон-мён уезда Хэнам-гун, деревни Кымчжон-мён, Сичжон-мён и Миам-мён уезда Ёнам-гун провинции Чолла-Намдо. Как сообщили в администрации главы государства, решение о присвоении статуса особых зон бедствия принято после тщательной оценки причинённого ущерба. Статус особых зон бедствия предполагает оказание пострадавшим регионам финансовой помощи из бюджета, предоставление пособий и льгот местным жителям, включая отсрочку по кредитам и налоговые льготы. Президент распорядился мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы жители пострадавших районов могли как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Он призвал местные власти по всей стране находиться в полной готовности к возможным ливням.