Межкорейские дороги частично взорваны

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Около полудня 15 октября северокорейские военные провели серию взрывов с целью вывода из строя западного и восточного участков межкорейских дорог. Затем на взорванных участках начались работы с использованием тяжёлой строительной техники. Об этом сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. Южнокорейским вооружённым силам не было причинено никакого ущерба. Они находятся в состоянии повышенной готовности и следят за действиями Северной Кореи, обмениваясь информацией с американскими коллегами. На прошлой неделе генеральный штаб Корейской народной армии объявил о мерах, которые «полностью отделят» территорию Северной Кореи от территории Южной Кореи. В штабе сообщили об отправке соответствующего предупреждения американским военным на Юге, чтобы «предотвратить любые неверные оценки и случайные конфликты из-за укрепления границы». В конце прошлого года северокорейский лидер Ким Чон Ын назвав Юг и Север Кореи «враждебными государствами».