Сеул сожалеет о поддержке Россией заявлений Пхеньяна

Photo : YONHAP News

Правительство РК выражает сожаление по поводу того, что Россия согласилась с заявлением Северной Кореи о «вторжении южнокорейских беспилотников в Пхеньян». Об этом говорится в заявлении МИД РК, опубликованном 15 октября. МИД России поддержал односторонние претензии Северной Кореи, истинность которых даже не подтверждена, заявив о якобы «ущемлении суверенитета Северной Кореи и вмешательстве в её внутренние дела». «Если Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, хочет играть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности на Корейском полуострове, она должна убедить Северную Корею воздерживаться от действий по усилению напряжённости» на Корейском полуострове,- говорится в заявлении южнокорейского МИД. В опубликованном накануне заявлении министерства иностранных дел России выражена поддержка утверждения Северной Кореи о том, что южнокорейские беспилотники вторглись в небо Пхеньяна. МИД России назвал действия Сеула «нарушением суверенитета Северной Кореи и вмешательство в её внутренние дела». Москва призвала Сеул «серьёзно отнестись к предупреждениям Пхеньяна и прекратить действия, которые усугубляют напряжённость и могут привести к реальным вооружённым столкновениям.