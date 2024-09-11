Занятость в РК в сентябре увеличилась на 144 тыс. человек

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По данным национального статистического управления, опубликованным 16 октября, численность занятого населения РК составила в конце сентября текущего года 28 млн 842 тыс. человек, что на 144 тысячи человек больше, чем годом ранее. Рост занятости превышает 100 тысяч человек три месяца подряд. Как и раньше, он достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так, в категории старше 60 лет созданы 272 тысячи новых рабочих мест. Одновременно занятость среди южнокорейцев в возрасте от 20 до 29 лет сократилась на 150 тысяч человек, а от 40 до 49 лет – на 62 тысячи человек. Рост занятости отмечен в сфере информации и связи на 105 тысяч, науки и технологий - на 83 тысячи, в транспортной и складской отрасли - на 79 тысяч человек. Одновременно занятость в розничной торговле сократилась на 104 тысячи, в строительной отрасли - на 100 тысяч, а в обрабатывающей промышленности - на 49 тысяч человек. Число наёмных работников увеличилось в сентябре на 160 тысяч человек, в то время как количество самозанятых продолжает снижаться восемь месяцев подряд, сократившись в сентябре на 16 тысяч человек. Уровень занятости составил 63,3% трудоспособного населения от 15 до 64 лет, увеличившись на 0,1% в годовом исчислении. Уровень безработицы сократился за тот же период на 0,2%, составив 2,1% трудоспособного населения.