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Политика

РК и Чехия создадут рабочую группу по оборонной политике

Write: 2024-10-16 11:05:18Update: 2024-10-16 12:03:43

РК и Чехия создадут рабочую группу по оборонной политике

Photo : YONHAP News

РК и Чехия создадут рабочую группу по оборонной политике для определения и реализации новых проектов сотрудничества. Соответствующая договорённость достигнута в ходе переговоров заместителей министров обороны двух стран Ким Сон Хо и Даниэля Блажковца. В ходе переговоров стороны договорились также обменяться военными атташе, которые будут работать в дипломатических представительствах обеих стран. Участники встречи согласились с тем, что безопасность Корейского полуострова и Атлантического региона взаимосвязаны. Ким Сон Хо отметил, что отношения между РК и Чехией развиваются в различных сферах, включая атомную энергетику, высоко оценив расширяющееся сотрудничество в оборонной и оборонно-промышленной отраслях. Он подчеркнул такие сильные стороны южнокорейских оборонных систем как практичность и стабильная материально-техническая поддержка, призвав чешскую сторону уделить больше внимания южнокорейским вооружениям.
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