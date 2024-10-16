Hyundai Mobis построит завод в Словакии

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Компания Hyundai Mobis построит завод по производству систем PE (Power Electric) в городе Новаки на западе Словакии. 16 октября компания объявила о подписании соответствующего инвестиционного соглашения с правительством Словакии. Завод станет первым предприятием Hyundai Mobis в Европе, специализирующимся на производстве системы PE, которая включает в себя электромотор, инвертор и редуктор. Общая сумма инвестиций в новый объект составит около 256,5 млн долларов, а площадь предприятия составит 10,5 гектаров. Ожидается, что строительство предприятия завершится во второй половине 2025 года. Оно сможет ежегодно обеспечивать системами PE 300 тысяч электромобилей. Помимо этого, Hyundai Mobis вложит 69,5 млн долларов в строительство новых мощностей для производства тормозных систем и подушек безопасности на существующем заводе в Жилине, также в Словакии. Эти инвестиции помогут Hyundai Mobis укрепить своё присутствие в Европе.