Пребывание под стражей гражданина РК в России продлено на месяц

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Московский городской суд ещё на месяц, до 15 ноября, продлил срок пребывания под стражей гражданина РК по фамилии Пэк. Он с конца февраля этого года содержится в следственном изоляторе Федеральной службы безопасности России «Лефортово» в Москве по обвинению в передаче секретной информации иностранным спецслужбам. Будучи миссионером южнокорейской христианской группы помощи Global Love Rice Sharing Foundation, Пэк до ареста жил во Владивостоке, занимаясь в основном оказанием помощи беженцам из Северной Кореи. Адвокат Дмитрий Иванов отказался сообщить журналистам подробности дела, сославшись на секретность. Он сообщил лишь, что у его подзащитного возникли проблемы со здоровьем, и он получает необходимое лечение. Представители посольства РК в Москве раз в месяц встречаются с арестованным,- добавил адвокат. Пэк стал первым южнокорейским гражданином, арестованным в России по обвинению в шпионаже. Если его вина будет доказана, ему может грозить до 20 лет тюремного заключения. Благотворительная организация утверждает, что обвинения в отношении Пэка лишены оснований.