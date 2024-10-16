Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

Пребывание под стражей гражданина РК в России продлено на месяц

Write: 2024-10-16 12:09:02Update: 2024-10-16 15:25:51

Пребывание под стражей гражданина РК в России продлено на месяц

Photo : YONHAP News

Московский городской суд ещё на месяц, до 15 ноября, продлил срок пребывания под стражей гражданина РК по фамилии Пэк. Он с конца февраля этого года содержится в следственном изоляторе Федеральной службы безопасности России «Лефортово» в Москве по обвинению в передаче секретной информации иностранным спецслужбам. Будучи миссионером южнокорейской христианской группы помощи Global Love Rice Sharing Foundation, Пэк до ареста жил во Владивостоке, занимаясь в основном оказанием помощи беженцам из Северной Кореи. Адвокат Дмитрий Иванов отказался сообщить журналистам подробности дела, сославшись на секретность. Он сообщил лишь, что у его подзащитного возникли проблемы со здоровьем, и он получает необходимое лечение. Представители посольства РК в Москве раз в месяц встречаются с арестованным,- добавил адвокат. Пэк стал первым южнокорейским гражданином, арестованным в России по обвинению в шпионаже. Если его вина будет доказана, ему может грозить до 20 лет тюремного заключения. Благотворительная организация утверждает, что обвинения в отношении Пэка лишены оснований. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >