Создан новый механизм контроля за санкциями против СК

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РК, США и Япония создали новый совместный механизм со странами-партнёрами для контроля за санкциями ООН в отношении Северной Кореи. Как сообщили 16 октября в министерстве иностранных дел РК, запуск многосторонней группы контроля за санкциями состоялся через семь месяцев после того, как Россия наложила вето на резолюцию о продлении мандата группы экспертов ООН, которая осуществляла такой контроль. Китай воздержался от голосования. Цель нового механизма - содействовать полной реализации санкций ООН в отношении КНДР путём публикации информации, основанной на тщательном расследовании нарушений и попыток уклонения от санкций,- говорится в заявлении МИД РК. В состав группы войдут 11 стран. Помимо РК, США и Японии, это Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия и Новая Зеландия. В Сеуле ожидают, что новый механизм будет свободен от контроля Совета Безопасности ООН, который сдерживал деятельность группы экспертов.