Конституция КНДР определяет РК как «враждебное» государство

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Конституция КНДР «чётко» определяет РК как «враждебное государство». Об этом говорится в сообщении агентства ЦТАК, опубликованном 17 октября. Одновременно Пхеньян проинформировал о подрыве автомобильных и железных дорог, соединяющих Юг и Север, которые считались ключевыми символами межкорейского примирения. «Это неизбежная и законная мера, принятая в соответствии с требованиями Конституции КНДР, которая чётко определяет РК как враждебное государство, и в связи с серьёзной ситуацией в сфере безопасности»,- говорится в сообщении. На прошлой неделе в Северной Корее состоялась сессия Верховного народного собрания, в ходе которой, скорее всего, и были внесены изменения в Конституцию. Впервые северокорейская сторона охарактеризовала отношения между Югом и Севером как отношения между «двумя враждебными друг другу государствами» в конце прошлого года. В начале этого года северокорейский лидер Ким Чон Ын призвал пересмотреть Конституцию, чтобы определить РК как «неизменного главного врага». Одновременно он дал указание предпринять шаги, чтобы «физически и полностью» перекрыть межкорейские пути сообщения до «необратимого уровня». Никаких дополнительных подробностей об изменениях в Конституции в сообщении ЦТАК не приводится.