Экспорт автомобилей составил в сентябре 5,5 млрд долларов

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Экспорт автомобилей южнокорейского производства составил в сентябре 5 млрд 480 млн долларов, увеличившись на 4,9% в годовом исчислении. Об этом сообщили 17 октября в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Совокупный экспорт автомобилей с января по сентябрь составил 52 млрд 920 млн долларов. Рост экспорта в сентябре обусловлен увеличением поставок экологически чистых транспортных средств, включая гибридные, на 12,3% в годовом исчислении. Лидерами экспорта стали гибридные внедорожники Tucson, Santa Fe и Carnival. На заводах внутри страны произведено 307 тысяч автомобилей, что на 1,7% больше, чем в сентябре прошлого года. На внутреннем рынке продано 130.685 автомобилей. Это на 2,3% меньше по сравнению с прошлым годом. Общий объём продаж экологически чистых автомобилей, включая гибридные и электромобили, составил внутри страны 45.773 единицы, что на 63,9% больше, чем в прошлом году.