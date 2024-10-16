Сеул сожалеет по поводу подношения лидера Японии храму Ясукуни

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Правительство РК выражает глубокое сожаление в связи с тем, что руководители Японии в очередной раз направили подношения храму Яукуни. «Мы призываем новый кабинет министров Японии честно взглянуть в лицо истории и продемонстрировать раскаяние в связи с ошибками прошлого»,- говорится в заявлении министерства иностранных дел РК, опубликованном 17 октября. Ранее в тот же день премьер-министр Японии Сигэру Исиба отправил подношение синтоистскому храму в Токио, который считается символом милитаристского прошлого. Это было первое подношение Исибы храму Ясукуни с тех пор, как он занял пост премьер-министра. В храме чтят память примерно 2 млн 466 тыс. японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века, в том числе, военных преступников, казнённых после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Поэтому посещение храма японскими официальными лицами, как и подношения, воспринимаются в РК, Китае и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.