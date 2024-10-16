КНДР прекратила использовать «календарь чучхе»

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Северная Корея прекратила использовать «календарь чучхе», то есть, систему летосчисления, в соответствии с которой, 1912 год, когда родился основатель КНДР Ким Ир Сен, является «первым годом чучхе». Данный календарь был официально принят в 1997 году, через три года после его смерти. Северная Корея использовала «календарь чучхе» наряду с григорианским календарём. В заявлении заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК Ким Ё Чжон от 12 октября нынешний год был назван 2024-м, в то время как в более ранних официальных заявлениях его называли «113-м годом чучхе». Главная северокорейская газета «Нодон синмун», начиная с 13 октября, не использует «календарь чучхе» как в печатной версии, так и на веб-сайте. По мнению представителя министерства по делам воссоединения РК, это можно рассматривать как отражение желания нынешнего северокорейского лидера Ким Чон Ына не опираться на наследие своих предшественников.