Лидер КНДР назвал РК «зарубежной» и «враждебной» страной

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Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын назвал РК «зарубежной» и «враждебной» страной, предупредив, что в случае нарушения суверенитета Северной Кореи будет применена физическая сила. Как сообщил 18 октября агентство ЦТАК, данные заявления прозвучали в ходе состоявшейся накануне инспекции штаба второго корпуса Корейской народной армии. По некоторым данным, Пхеньян недавно внёс поправки в Конституцию КНДР, в соответствии с которыми РК отнесена к числу враждебных стран. Обращаясь к военнослужащим, Ким Чон Ын сказал, что блокирование дорог означает не только их физическое закрытие, но и «конец отношений с Сеулом вместе с полным отказом от неразумной идеи воссоединения». В случае нарушения суверенитета КНДР, «её физические силы будут применяться без колебаний, без каких-либо условий»,- заявил северокорейский лидер. Он также отметил важность укрепления боевого потенциала и защиты безопасности страны посредством подавляющей боевой готовности, включая ядерное сдерживание,- говорится в сообщении ЦТАК.