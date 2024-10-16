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Экономика

Внутренний спрос в РК демонстрирует признаки восстановления

Write: 2024-10-18 14:46:33Update: 2024-10-18 15:03:31

Внутренний спрос в РК демонстрирует признаки восстановления

Photo : YONHAP News

Южнокорейская экономика находится на пути восстановления, о чём свидетельствуют благоприятные экспортные показатели и признаки повышения внутреннего спроса. Об этом говорится в «Зелёной книге», ежемесячном отчёте об экономической ситуации в РК, представленном 18 октября  министерством планирования и финансов. Эксперты отмечают признаки улучшения внутреннего спроса в течение шести месяцев подряд. Розничные продажи, показатель частных расходов, выросли в августе на 1,7%, а производство в сфере услуг увеличилось  на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в годовом исчислении объём розничных продаж упал на 1,3% из-за вялого спроса на автомобили, электронику, мобильные гаджеты и другие товары длительного пользования. Инвестиции в производственные мощности сократились на 5,4%, а в строительство на 9%.  В качестве основных проблем названы опасения по поводу замедления экономического роста в ведущих странах, а также волатильность цен на сырьё из-за напряжённости на Ближнем Востоке. 
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