Внутренний спрос в РК демонстрирует признаки восстановления

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Южнокорейская экономика находится на пути восстановления, о чём свидетельствуют благоприятные экспортные показатели и признаки повышения внутреннего спроса. Об этом говорится в «Зелёной книге», ежемесячном отчёте об экономической ситуации в РК, представленном 18 октября министерством планирования и финансов. Эксперты отмечают признаки улучшения внутреннего спроса в течение шести месяцев подряд. Розничные продажи, показатель частных расходов, выросли в августе на 1,7%, а производство в сфере услуг увеличилось на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в годовом исчислении объём розничных продаж упал на 1,3% из-за вялого спроса на автомобили, электронику, мобильные гаджеты и другие товары длительного пользования. Инвестиции в производственные мощности сократились на 5,4%, а в строительство на 9%. В качестве основных проблем названы опасения по поводу замедления экономического роста в ведущих странах, а также волатильность цен на сырьё из-за напряжённости на Ближнем Востоке.