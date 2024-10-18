Спецслужбы РК: Пхеньян решил направить войска на Украину

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Северная Корея недавно приняла решение направить в общей сложности 12 тысяч военнослужащих из четырёх бригад, включая силы специального назначения, для участия в боевых действиях на территории Украины на стороне России. Об этом сообщила 18 октября национальная служба разведки РК без ссылки на источник информации. Это первое крупномасштабное развёртывание сухопутных войск Северной Кореи. Их передвижение уже началось,- говорится в сообщении национальной службы разведки. В тот же день президент РК созвал экстренное совещание, на котором обсуждалась информация об отправке северокорейских войск для участия в российско-украинском конфликте. В нём приняли участие руководители управления национальной безопасности администрации президента, министерства обороны и национальной службы разведки. Было отмечено, что текущая ситуация, когда тесные отношения между Россией и Северной Кореей в военной области привели к фактическому размещению войск, угрожает безопасности не только РК, но и всего мирового сообщества.