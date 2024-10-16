КНДР представила фрагменты дрона, отправленного из РК

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В Пхеньяне обнаружены фрагменты по крайней мере одного дрона, отправленного из РК 13 октября. Как сообщило агентство ЦТАК, эксперты Пхеньянского городского управления безопасности министерства общественной безопасности КНДР подтвердили, что это фрагменты малоразмерного дрона дистанционной разведки, идентичного тому, который был продемонстрирован на параде в Сеуле первого октября. Ранее Пхеньян обвинил Сеул в отправке дронов с антисеверокорейскими пропагандистскими листовками. Однако министр обороны РК Ким Ён Хён заявил, что не может подтвердить данное заявление. Эксперты пока не определили, был ли обнаруженный беспилотник тем же самым, который разбрасывал листовки над центром Пхеньяна. Представитель министерства обороны КНДР предупредил, что в случае повторного обнаружения и подтверждения акта вторжения военных средств РК на сухопутную территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР последуют немедленные ответные действия,- говорится в сообщении ЦТАК. Оно проиллюстрировано фотографиями фрагментов беспилотника.