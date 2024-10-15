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Подрыв дорог, находящихся на территории страны, относится к «внутренним делам» КНДР, и заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по этому поводу по меньшей мере неуместны. Как сообщило агентство ЦТАК, об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён, обвинив генсека ООН в «двойных стандартах». Антониу Гутерриш призвал Пхеньян приложить усилия к ослаблению напряжённости и возобновлению диалога. В ответ Ким Сон Гён призвал генсека ООН осудить «бессмысленные посягательства» южнокорейских военных на суверенитет Северной Кореи, повторив, что Юг отправил беспилотники в воздушное пространство Северной Кореи с пропагандистскими листовками. Отсутствие реакции со стороны генсека ООН является проявлением «двойных стандартов». Таким образом, Гутерриш несёт ответственность за эскалацию напряжённости на Корейском полуострове.