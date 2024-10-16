С 1 по 20 октября экспорт РК сократился на 2.9%

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Как сообщили в таможенном управлении, южнокорейский экспорт составил за первые 20 дней октября 32 млрд 766 млн долларов, сократившись на 2,9% в годовом исчислении. Экспорт полупроводников увеличился на 36,1%, компьютеров и периферийного оборудования на 15,6%. Доля полупроводников в общем объёме экспорта составила 21,7%, что на 6,2% больше, чем год назад. Одновременно экспорт легковых автомобилей сократился на 3,3%, а нефтепродуктов на 40%. Поставки в Китай увеличились на 1,2%, во Вьетнам на 1,1%, а на Тайвань на 90%. Одновременно поставки в США сократились на 2,6%, в Евросоюз на 8,9%, а в Японию на 12,6%. Импорт за первые 20 дней октября сократился на 10,1% в годовом исчислении, составив 33 млрд 775 млн долларов, что привело к профициту торгового баланса на сумму 770 млн долларов.