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В Корее

С начала года в РК выявлены 10 случаев нодулярного дерматита

Write: 2024-10-21 11:07:34Update: 2024-10-21 11:10:37

С начала года в РК выявлены 10 случаев нодулярного дерматита

Photo : YONHAP News

По данным министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства, 19 октября в РК выявлены пять новых случаев нодулярного дерматита крупного рогатого скота. Таким образом, общее число случаев инфекции с начала года достигло десяти. Новые случаи выявлены в городе Санчжу провинции Кёнсан-Пукто. В радиусе пяти километров от очагов инфекции созданы карантинные зоны, проводится тестирование на вирус всего крупного рогатого скота, содержащегося на фермах. Те, у кого результат окажется положительным, подлежат отбраковке.  Нодулярный дерматит крупного рогатого скота – инфекционное заболевание, вызывающее поражения кожи, лихорадку и потерю аппетита, что часто приводит к снижению выработки молока и смерти заражённых животных. Инфекция передаётся через комаров и других кровососущих насекомых, но не поражает человека. 
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