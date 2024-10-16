Realmeter: Рейтинг президента РК достиг очередного минимума

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Рейтинг президента РК Юн Сок Ёля упал до самого низкого уровня с момента его вступления в должность в 2022 году. Лишь 24,1% граждан РК положительно оценивают его работу на посту главы государства. 72,3% южнокорейцев оценивают её отрицательно. Таковы результаты опроса 2.510 взрослых жителей страны, проведённого с 14 по 18 октября агентством Realmeter. Положительная оценка сократилась на 1,7%, а отрицательная выросла на 1% по сравнению с предыдущей неделей. Погрешность при обработке данных может составить ±2% при уровне достоверности 95%. По результатам отдельного опроса 1.003 взрослых жителей страны, проведённого 17-18 октября, рейтинг правящей партии Сила народа составил 31,3%, а крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро 44,2%. Правящая партия приобрела 0,5%, а оппозиционная - 0,3% голосов по сравнению с предыдущим опросом. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Дополнительная информация представлена на веб-сайте национального комитета по изучению общественного мнения.