РК и Австрия обсудили экономическое сотрудничество

Photo : YONHAP News

21 октября в Сэчжоне состоялась встреча представителя РК на торговых переговорах Чон Ин Гё с министром труда Австрии Мартином Кохером. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, участники встречи обменялись идеями использования своих сильных сторон для создания основы более тесных экономических связей. Чон Ин Гё отметил, что две страны расширяют промышленное сотрудничество в области телекоммуникаций и биотехнологий, подчеркнув необходимость дальнейшего укрепления связей в таких развивающихся секторах как водородная энергетика и искусственный интеллект. Чон Ин Гё также отметил, что двум странам необходимо объединить усилия для достижения успеха в водородной экономике. Он подчеркнул, что этот ресурс является эффективным инструментом для достижения углеродной нейтральности. Австрия является 12-м по величине торговым партнёром РК в Европейском союзе, совокупный объём торговли составил в прошлом году 2 млрд 940 млн долларов.