РК построит 4 малых модульных реактора

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Строительство четырёх малых модульных реакторов (ММР) будет включено в 11-й базовый энергетический план. Об этом сообщил 20 октября в интервью KBS старший секретарь президента РК по вопросам науки и технологий Пак Сан Ук. ММР — это готовые к установке энергоблоки, которые меньше по размеру и выходной мощности по сравнению с традиционными ядерными реакторами. Это обеспечивает их более гибкое и масштабируемое развёртывание. Чтобы достичь мощности генерации электроэнергии, эквивалентной одной большой атомной электростанции, необходимо объединить около четырёх ММР с генерирующей мощностью каждого от 170 до 350 мегаватт,- отметил Пак Сан Ук. Он выделил ММР как локомотив роста следующего поколения и ключевой экспортный продукт, выразив надежду на поддержку их включения в предстоящий энергетический план. Поскольку ММР всё ещё находятся на ранних стадиях разработки, Пак Сан Ук подчеркнул важность продвижения соответствующих технологий.