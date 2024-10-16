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Экономика

РК построит 4 малых модульных реактора

Write: 2024-10-21 12:05:24Update: 2024-10-21 12:12:11

РК построит 4 малых модульных реактора

Photo : YONHAP News

Строительство четырёх малых модульных реакторов (ММР) будет включено в  11-й базовый энергетический план. Об этом сообщил 20 октября в  интервью KBS старший секретарь президента РК по вопросам науки и технологий Пак Сан Ук. ММР — это готовые к установке энергоблоки, которые меньше по размеру и выходной мощности по сравнению с традиционными ядерными реакторами. Это обеспечивает их более гибкое и масштабируемое развёртывание. Чтобы достичь мощности генерации электроэнергии, эквивалентной одной большой атомной электростанции, необходимо объединить около четырёх ММР с генерирующей мощностью каждого от 170 до 350 мегаватт,- отметил  Пак Сан Ук. Он выделил ММР как локомотив роста следующего поколения и ключевой экспортный продукт, выразив надежду на поддержку их включения в предстоящий энергетический план. Поскольку ММР всё ещё находятся на ранних стадиях разработки, Пак Сан Ук подчеркнул важность продвижения соответствующих технологий. 
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