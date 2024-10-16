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Политика

Юн Сок Ёль: Преступники, причиняющие вред людям, должны быть наказаны

Write: 2024-10-21 14:40:43Update: 2024-10-21 14:41:35

Юн Сок Ёль: Преступники, причиняющие вред людям, должны быть наказаны

Photo : YONHAP News

Преступники, действия которых причиняют вред простым людям, должны быть наказаны особенно строго. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 21 октября на церемонии по случаю Дня полиции. Все средства, полученные преступным путём, должны быть возвращены их владельцам, а организованная преступность должна быть ликвидирована.  Глава государства поблагодарил сотрудников полиции за то, что они делают всё возможное для защиты безопасности жителей страны.  Одновременно он выразил опасения по поводу распространения новых видов преступлений, совершаемых с помощью искусственного интеллекта. Для борьбы с ними необходимо активизировать  применение передовых технических средств, которые помогут ускорить идентификацию сфальсифицированного контента. Президент пообещал расширить поддержку полиции. Это в частности, помощь в строительстве нового полицейского госпиталя в Асане провинции Чхунчхон-Намдо, расширение поддержки членов семей полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также обеспечение законных прав сотрудников полиции.
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